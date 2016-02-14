Боевики из минометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети. "Продолжаются минометные обстрелы украинских укреплений в Зайцевом и Майорске. Здесь враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также под минометный огонь попали наши опорные пункты в Красногоровке, Верхньоторецьком, Талаковке и Павлополе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОбстрел КПВВ в Золотом: в Луганской ВГА рассказали о состоянии раненого военного"После боевых столкновений, которые произошли недалеко от Марьинки в первой половине дня, противник продолжал в этом районе вести огонь по нашим позициям из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Кроме этого в пресс-центре сообщили, что неспокойно было и на других участках. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов боевики обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины в Опытном, Песках, Троицком и Авдеевке.