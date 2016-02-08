Россия передала боевикам снятые с вооружения гаубицы, террористы держат их у линии разграничения - расследование (фото)

В отчете от 17 января 2016 года наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики так называемой "ДНР" заняли часть здания больницы в пгт Тельманово Донецкой области, говорится в расследовании Informnapalm.

На основе этих данных волонтеры Международного сообщества InformNapalm провели доразведку с использованием открытых источников информации по населенному пункту Тельманово и его окрестностям.

"Мы обнаружили скопление 122-мм гаубиц Д-30А и армейских грузовиков бандформирования "1-й ОМСБр ВС ДНР" на северо-востоке окрестностей в двух километрах от здания больницы, которую террористы сделали своим пунктом дислокации", - говорится в расследовании.

При этом отмечается, что размещение в этом населенном пункте вооружение калибром свыше 100-мм является очевидным нарушением Минских договоренностей. Вооружение такого типа должны были отвести на 25 км. От Тельманово к линии разграничения на западном направлении меньше чем 12 км.

Волонтеры сообщают, что отправной точкой расследования является страница социального профиля Максима Тора (фамилия ненастоящая).

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Во время анализа соцсетей удалось установить следующие факты: гаубицы Д-30А и военные грузовики марки Урал и КАМАЗ спрятаны в ангарах в районе поселка Тельманово; на одной из гаубиц маркировки с заводским номером пушки № Б1659 указано вторую категорию (предполагается, что техника хранилась на одной из баз хранения и ремонта военной техники. При этом напоминается, что вооруженные силы РФ с 2013 года, кроме подразделений ВДВ, не используют гаубицы Д-30); снятые с вооружения образцы отправили на базы хранения, оттуда оружие успешно передали террористам "новороссии"; на дверце автомобиля тактический знак "цифра 51 в белом треугольнике", этот ТС использует бандформирование "1-ая ОМСБр".