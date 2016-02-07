Боевики перебросили в Горловку артиллерийские установки "Гвоздика" - разведка

За минувшие сутки боевики перебросили во временно оккупированную Горловку из Донецка артиллерийскую бригаду, на вооружении которой находятся 122-мм САУ “Гвоздика”.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Противник проводит перегруппировку войск и сосредоточение средств огневого поражения в районе Горловки. В течение суток в город переброшено подразделение из состава отдельной артиллерийской бригады (Донецк) 1 АК, на вооружении которого 122-мм САУ "Гвоздика", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в управлении добавили, что в других оккупированных населенных пунктах: Широкая Балка, Михайловка, Торез и Безымянное также находится тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, в частности, минометы, танки и 122-мм РСЗО “Град”.

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"Указанное является очередным грубым нарушением Минских договоренностей. Информация доведена представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - подчеркнули в ведомстве.