В Генштабе заявили, что высшее руководство РФ координирует действия российских войск на Донбассе

«Я думаю, что все действия российских войск происходят по соответствующим распоряжениям и приказам высшего военно-политического руководства РФ», - заявил он.

«У нас есть подтвержденные факты участия российских войск в боях за Дебальцево - это однозначно. Находился ли там непосредственно в то время министр обороны России Шойгу, у нас не было такой информации. Но то, что все делалось с ведома руководства Министерства обороны и вооруженных сил РФ – в этом нет сомнения», - добавил Муженко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.

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