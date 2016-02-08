Шойгу наградил швейцарскими часами раненого в боях под Дебальцево российского военного - СМИ (фото)

Об этом говорится в расследовании блогеров Conflict Intelligence Team (CIT).

Факт того, что в боях за Дебальцево принимали участие Вооруженные силы России, подтверждается многочисленными расследованиями, например, расследование блогера askai707 про 5-ю отдельную танковую бригаду,интервью с раненым танкистом 5-й ОТБр Доржи Батомункуевым, которое взяла корреспондент "Новой газеты", расследование команды Bellingcat, документальный фильмы Vice News "Selfie Soldiers: Russia Checks in to Ukraine".

Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей блогерами был установлен профиль военнослужащего 6-й отдельной танковой бригады (в/ч № 54096, посёлок Мулино, Нижегородская область) Евгения Усова.

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На то, что Евгений Усов является военнослужащим 6-й отдельной танковой бригады (6-я ОТБр), указывает и ряд других фактов. В сентябре 2015 года независимый расследователь askai707 опубликовал расследование об участии 6-й ОТБр в боях под Иловайском. По фотографиям были установлены личности большого количества военнослужащих 6-й ОТБр, многие из которых есть в друзьях у Евгения Усова (сохранённый список друзей Евгения Усова): Павел Осытченко, Роман Громов, Антон Юрьевич, Евгений Чернов, Вадим Романюха, Serega Danilov, Андрей Фролов, Дмитрий Горбачёв, Иван Баданин.

Кроме того, по фотографиям и статусам в ходе расследования блогеров выяснилось, что Усов получил осколочное ранение, в середине февраля его привезли в Москву в военный госпиталь имени Бурденко.

Как выяснилось, в госпитале солдата посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он наградил его часами с эмблемой Минобороны.