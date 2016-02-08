В Генштабе назвали число российских военных на оккупированном Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сегодня в Киеве после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств.

Читайте такжеВ Донецке открыли отдельные больницы для российских военных - разведка

«Есть подтвержденная информация о наличии кадровых российских военнослужащих и регулярных подразделений на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - заявил он.

«Мы сейчас можем вести речь о примерно 7 тысячах таких военнослужащих в составе регулярных подразделений, находящихся на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - добавил Муженко.

«Есть кадровые военные РФ, которые на сегодняшний день занимаются подготовкой вновь созданных так называемых корпусов «ДНР» и «ЛНР».Есть военнослужащие, которые находятся непосредственно на должностях в этих вновь созданных организациях. У нас эта информация есть и делаем соответствующие выводы», - отметил начальник Генштаба.

Добавим, что в сентябре 2015 года президент Петр Порошенко называл цифру в 7-9 тысяч воинов.