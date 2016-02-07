Боевики "ДНР" заявили, что готовы к "экономическому сотрудничеству" с Украиной

Об этом заявил главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко, передают "РИА Новости".

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Как утверждает Захарченко, в настоящее время "единственная точка экономического соприкосновения" Украины и "ДНР" — это уголь, который Донецк продает, "чтобы их старики, инвалиды и прочие незащищенные слои населения не замерзли".

Также Захарченко перечислил "требования" террористов, при которых так называемое экономическое сотрудничество могло бы быть возможно, среди них – "государственная независимость" "ДНР": "Мы готовы сотрудничать с Украиной, в том числе и в сфере экономики. Но только как независимое государство, на уровне равноправных партнерских отношений. А это возможно только после выполнения Украиной всех пунктов минских соглашений, переформатирования всего политического устройства Украины, установления надежного мира. Пока, учитывая внутриполитическую ситуацию в Украине, это невозможно".

"Сегодня мы связываем перспективы экономического развития "ДНР", в основном, с Российской Федерацией", — сказал главарь боевиков.