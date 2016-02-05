Пограничники остановили диверсионно-разведывательную группу боевиков под Мариуполем

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Около 21.30 боевики в направлении КПВВ с н.п. Александровка осуществили провокационные обстрелы с АГС-17. Отмечается, что гранаты разорвались неподалеку от контрольного пункта. Пострадавших среди пограничников нет.

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Кроме того, пограничники Донецкого отряда обнаружили диверсантов противника. "Движение ДРГ пограничники заметили около 21.00 с помощью переносного тепловизионного устройства в районе н.п. Пищевик. Группа наемников в количестве до 5 человек пробиралась к позициям военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Военные огнем из стрелкового оружия заставили противника вернуться обратно.

"Отступая, диверсанты открыли огонь в ответ. Никто из украинских защитников не пострадал", - сообщили в ГПСУ.