В ОБСЕ подтвердили применение тяжелого вооружения в Зайцево

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Миссия обеспокоена событиями в Зайцево. В последнюю субботу (30 января. - ред.), отметим, один из наших патрулей в подконтрольной "ДНР" Горловке услышал 46 взрывов за полчаса, а также около 160 очередей из крупнокалиберного пулемета, которые прозвучали со стороны Зайцево", - заявили в представительстве миссии во вторник, 2 февраля, в ответ на запрос DW.

Помимо этого, первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в эфире телеканала 112 Украина заявил, что ОБСЕ ежедневно наблюдает за ситуацией вблизи населенного пункта Зайцево в Донецкой области и докладывает об зафиксированных обстрелах, в том числе и из тяжелого вооружения, в своих отчетах.

В частности, информация о выстрелах в Зайцево вошла в отчет СММ за 1 февраля, отмечают в ОБСЕ.

В миссии отметили, что в их задачи входит сбор информации и отчетности о ситуации с безопасностью, а также установления фактов в отношении отдельных случаев. Представители СММ ОБСЕ отмечают, что продолжают выполнять свою миссию, в том числе и в Зайцево.

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"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обеспокоена развитием событий в Зайцево. Мы находимся в Зайцево как на территориях, которые подконтрольны правительству, так и на неподконтрольных территориях почти ежедневно", - рассказал Хуг.

По его словам, патруль ОБСЕ зафиксировал в Зайцево воронки от снарядов диаметром 120 мм, что свидетельствует об использовании запрещенной минскими договоренностями оружия.

"Вчера наш патруль был в Зайцево на территории, контролируемой правительством. Наш патруль проверил и сделал оценку 3-х свежих воронок. По оценкам наблюдателей миссии, воронки были вызваны 120-мм минометным огнем, который исходил с южного направления. И эта информация будет частью сегодняшнего отчета. Миссия отправляет 75 патрулей каждый день", - заметил Хуг.

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Как сообщал УНИАН, в штабе АТО заявили, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не реагируют на усиление обстрелов боевиками позиций сил АТО в Зайцево и других населенных пунктах, и в определенной мере являются ответственными за эскалацию конфликта на Донбассе. "Следовательно, своим бездействием представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в определенной степени разделяют ответственность за обстрелы боевиками Зайцево, закрытие КПВВ «Зайцево» и эскалацию конфликта на Донбассе", - заявили в штабе АТО.