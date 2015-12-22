Журналист рассказал, как военное командование проигнорировало пребывание диверсантов в Коминтерново
Журналисты на прошлой неделе заметили в Коминтерново российскую разведгруппу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
При этом он отметил, что генералы в ответ на это сказали: "Вы, ребята, что-то напутали. Это наши там наблюдают".
"Если бы наши там наблюдали, не наши не зашли бы в село!!! Если бы в "серой зоне" работали наши силы специальных операций, то у противника не было бы возможности заполнить вакуум в Коминтерново", - возмутился Цаплиенко.
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Кроме того, журналист назвал происходящее в данном населенном пункте "ползущей оккупацией".
Коминтерново. "Серая зона" возле Мариуполя уже почернела. Рашистская пехота заняла село. Голос "оттуда" сообщает: "Четыр...Опубликовано Andriy Tsaplienko 22 декабря 2015 г.
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что около 100 боевиков террористической организации "ДНР" вместе с танками и БТРами вошли в село Коминтерново, что близ Мариуполя.
"Сегодня утром подразделение незаконных вооруженных формирований численностью до усиленной роты вошло в Коминтерново, находящееся в "серой зоне". По нашим данным, у них есть бронетехника, танки, а также другое вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - сообщил спикер штаба АТО Антон Миронович.
В свою очередь "Минобороны ДНР" опровергло появившуюся информацию о захвате боевиками села Коминтерново возле Мариуполя.