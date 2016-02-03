В Станице Луганской боевики собирались подорвать КПП пограничников

По оперативной информации, террористы планировали взорвать КПП отдела пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ Нацполіції в области.

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В принадлежащем работнику "полиции "ЛНР" полуразрушенном доме в Станице Луганской правоохранители обнаружили деревянный ящик, накрытый камуфляжной курткой. Из ящика изъяли четыре ручные гранаты, 49 патронов и две металлические банки емкостью 100 гр. каждая, наполненные порохом.

Этот факт квалифицировали по ст. 15, ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Напомним, 2 февраля Георгий Тука заявил, что может закрыть контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской, который соединяет подконтрольные и неподконтрольные Украине районы Луганской области.