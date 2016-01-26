Боевики прячут запрещенное вооружение в оккупированном Терновом - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете за 25 января, опубликованном сегодня.

"В нарушение связанных с отводом вооружение мест, 22 января изображения наземной разведки, имеющиеся в распоряжении Специальной мониторинговой миссии, обнаружили присутствие 17 самоходных гаубиц (тяжелое вооружение) на военном полигоне рядом с контролируемым "ДНР" селом Терновое", - сказано в отчете.

Кроме того, утверждается, что воздушная разведка показала сосредоточение другой военной техники на военном полигоне неподалеку Тернового. Так, было замечено 12 артиллерийских установок на буксире, 55 военных грузовиков, 120 бронированных транспортных средств и 115 единиц другого неустановленного военного снаряжения.

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Вместе с тем, 53 бронированных транспортных средств, 35 военных грузовиков и 30 единиц другого неопределенного военного снаряжения было зафиксировано неподалеку от поселка Бугаевка.

При этом говорится, что наблюдатели миссии увидели расположение другой военной техники рядом с населенными пунктами.

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В частности, два бронетранспортера (БТР-80) и три машины боевой пехоты (БМП-2) были замечены рядом с контролируемым властью городом Золотое (60 км к северо-западу от Луганска), два БМП-1 и одна зенитная установка ЗУ-23 на буксире армейского грузовика неподалеку от контролируемого боевиками "ЛНР" села Веселая Гора (16 км севернее Луганска), 13 военных грузовиков и один плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ в контролируемом боевиками "ЛНР" поселке Юбилейном (10 км западнее Луганска) и одна БМП-2 неподалеку контролируемого "ЛНР" села Пионерское (19 км восточнее Луганска).