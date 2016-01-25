Командование двух армейских корпусов войск РФ скрывает реальное количество своих потерь на Донбассе - разведка

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Командованием 1 и 2 АК противника проводятся мероприятия, направленные на сокрытие реального количества потерь личного состава. Так, командирам подразделений приказано учитывать в отчетной документации безвозвратные потери (погибшие лица) как санитарные (ранены, находятся на лечении). В дальнейшем, с целью выравнивания статистических данных по людским потерям, сфальсифицированные "санитарные потери" учитываются как безвозвратные", - говорится в сообщении.

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Кроме того, украинская разведка сообщает, что ситуация в зоне АТО 25 января остается сложной.

"Боевики продолжает огневое воздействие, в течение суток совершено 29 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов и зенитных установок, из них 7 в районе населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новгородское (славянское направление); 22 - Авдеевка, Опытное, Пески, Марьинка (донецкое направление)", - передает ГУР Минобороны.

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Как сообщал УНИАН, ранее возле Марьинки боевики накрыли опорный пункт сил АТО огнем из гранатомета, стрелкового оружия и зенитной установки.