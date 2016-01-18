Боевики с начала суток 28 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На Мариупольском направлении в районе Староигнатовки враг обстрелял наши опорные пункты из БМП, зенитной установки и гранатомета. Из минометов боевики обстреляли украинских бойцов у Лебединского. По нашим военным, которые держат позиции неподалеку от Водяного, кремлевские наемники вели огонь из 120-мм минометов», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении террористы обстреливали позиции сил АТО из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевики вели огонь по опорным пунктам в районе Опытного, Песков и шахты Бутовка.

Неподалеку от Красногоровки позиции сил АТО были обстреляны из противотанковой пушки и подверглись минометному обстрелу, сообщают в пресс-центре.

Возле Луганского по украинскому опорному пункту «работала» БМП.

"На отдельных участках фронта для прекращения огня членов преступных группировок наши бойцы были вынуждены открывать санкционированный прицельный огонь в ответ", - говорится в сообщении.