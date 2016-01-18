Напряженная ситуация в зоне АТО: боевики сосредоточили огонь в районе Горловки

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя при этом, кроме стрелкового оружия, минометы и гранатометы.

"Наибольшая их интенсивность была в районе Горловки. Из стрелкового оружия и гранатометов кремлевские наемники вели провокационные обстрелы по опорным пунктам сил АТО у Майорска, Зайцево и Новгородского", - говорится в сообщении штаба АТО.

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Кроме того, на мариупольском направлении боевики активизировались возле Старогнатовки. По позициям сил АТО они вели огонь из БМП.

В целом за прошедшие сутки враг 48 раз обстреливал позиции украинских войск, отметили в пресс-центре АТО.

Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 18 января 2016 года:Ситуация в зоне проведения АТО остается на... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО17 января 2016 г.

Ранее в штабе АТО заявляли, что обстрел снайпером боевиков автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Марьинке и ряд других событий в зоне АТО имеют все признаки целенаправленной провокации против Украины.