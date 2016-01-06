В "ДНР" заявили, что не собираются освобождать пленных бойцов АТО в одностороннем порядке
11:26, 06 января 2016Война
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Власти так называемой "ДНР" не собираются в одностороннем порядке освобождать украинских пленных.
REUTERS
Об этом заявили в "аппарате уполномоченного по правам человека "ДНР" Дарьи Морозовой, передает один из сайтов боевиков.
"Одностороннего освобождения пленных не планируется", - сообщили в аппарате.
Читайте такжеПрогресса по освобождению пленных пока нет - пресс-секретарь Кучмы после встречи контактной группыРанее сегодня главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий дал указание в честь Рождества Христова отпустить военнопленных ВСУ, находящихся в самопровозглашенной Луганской народной республике.
В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что все задержанные Службой безопасности Украины боевики могут быть освобождены в рамках выполнения Минских договоренностей в течение нескольких часов.
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