В "ДНР" заявили, что не собираются освобождать пленных бойцов АТО в одностороннем порядке

Об этом заявили в "аппарате уполномоченного по правам человека "ДНР" Дарьи Морозовой, передает один из сайтов боевиков.

"Одностороннего освобождения пленных не планируется", - сообщили в аппарате.

Читайте такжеПрогресса по освобождению пленных пока нет - пресс-секретарь Кучмы после встречи контактной группыРанее сегодня главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий дал указание в честь Рождества Христова отпустить военнопленных ВСУ, находящихся в самопровозглашенной Луганской народной республике.

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что все задержанные Службой безопасности Украины боевики могут быть освобождены в рамках выполнения Минских договоренностей в течение нескольких часов.