Украина ожидает сегодня освобождения как минимум 9 украинцев из плена боевиков - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«Если заявления о готовности разблокировать процесс освобождения правдивы, то мы ждем уже сегодня освобождения как минимум девяти украинцев, информацию о которых представители ОРЛО подтвердили на последней минской встрече (среди них и тяжелораненый Владимир Ж.)», - написала Геращенко.

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Кроме того, она подчеркнула, что «мы ожидаем от Луганска и Донецка освобождения других 130 украинцев, чьи фамилии мы в очередной раз передали представителям ОРДЛО перед праздниками и до последнего дня 2015 года ждали информации о них».

Как отметила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, украинская сторона передала все предложения по поиску компромисса ради освобождения наших героев.

«И сегодня я в очередной раз получила от президента директивы: освобождение наших героев приоритет, речь должна идти об освобождении всех. Мы - Минская группа, где работает и Виктор Медведчук вместе с СБУ - ждем фамилий тех, кого готовы освободить, ведем переговоры об освобождении всех и, в свою очередь, предложили все возможные механизмы для освобождения. Обсудили все эти вопросы сегодня и с председателем СБУ Василием Грицаком, который держит вопрос освобождения на личном контроле», - отметила Геращенко.

Она заявила, что украинская сторона очень хочет действительно хороших новости для семей заложников. «Новостей, а не заявлений! Дай Бог просветления всем», - написала Геращенко.

Сегодня, по сообщению СМИ, один из главарей боевиков «ЛНР» заявил о готовности отпустить всех украинских пленных.