Боевики стали чаще накрывать позиции сил АТО огнем из гранатометов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вчера боевые действия велись только на Донецком направлении, а на Луганском и Мариупольском направлениях перемирие соблюдалось образцово. Несмотря на это, участились случаи применения врагом гранатометов, и был зафиксирован вражеский минометный обстрел позиций сил АТО», - подчеркнул он.

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Лысенко также отметил, что в районе поселка Луганское, что на Светлодарской дуге, враг в течение суток применял крупнокалиберные пулеметы.

«В окрестностях оккупированной Горловки боевики эпизодически нарушали режим тишины в течение всех суток, используя стрелковое оружие и станковые противотанковые гранатометы, а поздно вечером выпустили 8 минометных мин по украинским укреплениях вблизи Майорска», - сообщил Лысенко.

Он также отметил, что вчера несколько уменьшилась интенсивность вражеских обстрелов украинских позиций вблизи Донецкого аэропорта. В течение суток, по его словам, там зафиксировано 4 вражеские вооруженные провокации.