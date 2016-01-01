Боевики в пятницу уже 24 раза нарушили режим "полной тишины"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что днем для осуществления провокаций против сил АТО боевики использовали исключительно стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

"Неприцельные обстрелы в сторону наших опорных пунктов были зафиксированы в районе Песков и Опытного, что у Донецкого аэропорта, а также Троицкого, расположенного на границе Донецкой и Луганской областей. На Горловско-Светлодарской дуге захватчики вели беспорядочный огонь у Новгородского и Луганского", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПрошлые сутки обошлись без потерь среди украинских военных - Мотузяник

С начала суток российско-террористические гибридные бандформирования 24 раза нарушили режим "полной тишины".

"Потребности для открытия ответного огня у украинских защитников не было. В то же время ситуация вполне контролируема силами АТО", - подчеркивается в сообщении.