В течение дня в зоне АТО наблюдается снижение активности боевиков – штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в зоне проведения АТО остается без существенных изменений. В течение дня отмечается относительное уменьшение активности пророссийских боевиков НВФ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было

С начала суток зафиксировано 9 неприцельных обстрелов украинских позиций со стороны захватчиков.

«В частности, бандиты из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь в районе Новгородского, Луганского и южнее Троицкого.

Неподалеку от временно оккупированного Донецка оккупанты из стрелкового оружия по одному разу хаотично обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Опытного и Песков», - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, в течение минувших суток члены незаконных вооруженных формирований 20 раз открывали огонь в сторону позиций украинских сил, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.