В последний день года боевики существенно снизили активность - штаб
После полудня по позициям в районе Песков захватчики неприцельно стреляли из крупнокалиберных пулеметов, возле Опытного - из стрелкового оружия.
Сегодня, 31 декабря, пророссийские гибридные бандформирования существенно снизили свою активность.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Утром боевики открывали по украинским защитникам прицельный снайперский огонь возле Новгородского и Песков", - говорится в сообщении.
Читайте такжеТурчинов рассказал о приоритетах в обороне на следующий год
После полудня по позициям в районе Песков захватчики неприцельно стреляли из крупнокалиберных пулеметов, возле Опытного - из стрелкового оружия.
Всего за день зафиксированы четыре эпизода нарушения оккупантами режима "полной тишины".
"На этот миг, с 14.00 часов, в зоне проведения АТО тихо", - отметили в штабе.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 31.12. 2015 года:Сегодня пророссийские гибридные бандформирования существенно ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО31 декабря 2015 г.