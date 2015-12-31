В последний день года боевики существенно снизили активность - штаб

Сегодня, 31 декабря, пророссийские гибридные бандформирования существенно снизили свою активность.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Утром боевики открывали по украинским защитникам прицельный снайперский огонь возле Новгородского и Песков", - говорится в сообщении.

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После полудня по позициям в районе Песков захватчики неприцельно стреляли из крупнокалиберных пулеметов, возле Опытного - из стрелкового оружия.

Всего за день зафиксированы четыре эпизода нарушения оккупантами режима "полной тишины".

"На этот миг, с 14.00 часов, в зоне проведения АТО тихо", - отметили в штабе.