Боевики продолжают обстреливать Водяное, местные жители прячутся в подвалах

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети. "Около 14.30 подотчетные российским властям бандформирования снова ударили по этому населенному пункту из минометов, в частности, из запрещенных", - говорится в сообщении.

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Так, отмечается, что обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов боевики ведут по направлению поселка Заиченко и из 82-мм минометов - из района Коминтерново (по предварительной информации, не непосредственно из поселка).

Информацию об обстрелах подтверждают и сами жители Водяного, которые сейчас вынуждены скрываться в подвалах.

"Люди считают, что таким образом захватчики пытаются отомстить местным за вынужденный уход бандитов из Коминтерново. К слову, большинство жителей Водяного настроены проукраински", - утверждается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня боевики обстреляли поселок Водяное под Мариуполем. В пресс-центре АТО сообщили, что в результате обстрела возможно есть жертвы среди мирного населения.