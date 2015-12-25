В зоне АТО продолжаются обстрелы, с полуночи - 5 провокаций

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Около 19.00 часа незаконное вооруженное формирование численностью до 30 человек под прикрытием 82-мм минометов пыталось нарушить границы нашей обороны у Майорска. В ходе двухчасового боя нападавшие понесли потери и отступили. В то же время небольшая группа боевиков совершила похожую попытку на подступах к Марьинке. Также безрезультатно и с потерями в своих рядах", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики не допустили ОБСЕ в Коминтерново и попытались проникнуть дальше – штаб АТО

"В течение ночи под огонь НВФ попали наши позиции возле Донецка и Горловки. Бандиты вели в сторону наших воинов прицельный и неприцельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского, Троицкого, Майорска, Зайцевого, Новгородского, Марьинки и Опытного. Работали и вражеские снайперы. Также подразделения сил АТО у Новгородского были прицельно обстреляны из вооружения БМП и зенитных установок. Возле Марьинки бандиты били по нашим позициям из 82-мм минометов", - отметили в штабе.

В штабе сообщили, что с полуночи и к этому времени уже зафиксировано более 5 вооруженных провокаций со стороны российско-террористических бандформирований.