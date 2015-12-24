"Самопомич" требует от Порошенко и Генштаба отреагировать на "ползучую" оккупацию Коминтерново

"Фракция "Самопомич", как и украинский народ, обеспокоена информацией о захвате Коминтерново и, пока что непроверенной информации, о захвате еще двух поселков", - говорится в сообщении фракции, опубликованном на странице в Facebook.

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По словам нардепа от "Самопомич" Семена Семенченко, "история свидетельствует, что все "режимы тишины" Россия использует для дальнейшей аннексии украинской территории. Так было с Донецким аэропортом, так было с Дебальцево. Это не должно произойти вновь".

Фракція «Самопоміч», як і український народ, занепокоєна інформацією про захоплення Комінтерново та, поки що неперевіреною інформацією, про захоплення ще двох селищ. Історія свідчить, що всі "режими тиші" Росія використовує для подальшої анексії української території. Так було з Донецьким аеропортом, так було з Дебальцево. Це не має відбутися знов. Ми вимагаємо від керівництва Генштабу прийти до Парламенту і повідомити народу України: що відбувається і що робиться для захисту України, - Семен Семенченко Опубліковано Об'єднання "Самопоміч" 24 грудня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.