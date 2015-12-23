Ситуация в Коминтерново: ОБСЕ сообщает о минах и растяжках, ВСУ заметили танки, гаубицы и до 150 боевиков "ДНР"

Об этом говорится в отчете миссии за 22 декабря.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ попытались попасть в Коминтерново (23 км северо-восточнее Мариуполя), чтобы проверить сообщение о наличии вооруженных членов "ДНР" в поселке, но не смогла этого сделать из-за беспокойства о политике безопасности в ситуации", - говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели миссии зафиксировали, что юго-западный и северо-восточный въезды в поселок были заблокированы минами, растяжками, неразорвавшимися снарядами и другими взрывными устройствами.

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На блокпосту на юго-западном въезде в поселок представитель Вооруженных сил Украины сообщил инструкторам ОБСЕ, что рано утром было замечено пять танков, четыре 120-мм гаубица и 100-150 членов "ДНР" в поселке.

До этого, гражданский житель поселка по телефону сообщил наблюдателям ОБСЕ о присутствии в Коминтерново вооруженных людей без опознавательных знаков.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время брифинга в Киеве спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики, которые вчера вошли в село Коминтерново вблизи Мариуполя, проводят обыски в домах местных жителей и минируют территорию.