Боевики игнорируют режим "тишины": 35 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«С начала суток зафиксировано около 35 случаев открытия боевиками огня в сторону наших позиций. Треть из них были прицельными», - отмечается в сообщении.

В частности, в районе Песков, Авдеевки, Новгородского, Новоселовки и Верхнеторецкого Донецкой области, а также возле Троицкого Луганской, активно стреляли снайперы.

Также возле Троицкого боевики трижды стреляли из РСЗО «Град».

Читайте такжеПосле захвата Коминтерново боевики готовятся к провокациям в районе Широкино - разведка

Кроме того, зафиксировано более 20 эпизодов применения пророссийскими бандформированиями стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики неприцельно провоцировали украинских военных возле Песков, Опытного, Зайцево, Майорска, Луганского, Мироновского.

«С начала действия последних договоренностей в Минске о полном прекращении огня в зоне проведения АТО российско-террористические войска продолжают нарушать их и прибегают к вооруженным провокациям против наших защитников», - отметили в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 декабря пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что контактная группа договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря.