Террористы накрыли Попасную огнем из "Градов"
13:56, 23 декабря 2015Война
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Сегодня, 23 декабря, около 9:00 террористы со стороны села Калиновое (подконтрольное так называемой "ЛНР") осуществили обстрел из реактивной установки "Град" города Попасная.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.
"Сейчас информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Террористы, несмотря на очередной этап Минских договоренностей, в очередной раз грубо их нарушают, обстреливая регион из тяжелого вооружения", – отметил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука.
Читайте такжеБоевики с "Градов" обстреляли школу в Новгородском, пострадавших нетКроме того, отмечается, что три ракеты легли в районе улицы Парусовка.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки "ДНР" развернули для стрельбы реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки.
Боевики накрыли Попасну из тяжелых минометов
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