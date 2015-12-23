Террористы накрыли Попасную огнем из "Градов"

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

"Сейчас информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Террористы, несмотря на очередной этап Минских договоренностей, в очередной раз грубо их нарушают, обстреливая регион из тяжелого вооружения", – отметил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука.

Читайте такжеБоевики с "Градов" обстреляли школу в Новгородском, пострадавших нетКроме того, отмечается, что три ракеты легли в районе улицы Парусовка.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки "ДНР" развернули для стрельбы реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки.