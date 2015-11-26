СЦКК: боевики "ДНР" сегодня вечером применили "Град"

Об этом сообщает украинская сторона совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр АТО.

"Вечером 25 ноября, НВФ ОРДО осуществили очередную провокацию, применив РСЗО БМ-21 «Град», которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими договоренностями. Начиная с 20.04 в течение 20 минут были осуществлены сначала одиночные пуски, а потом залп РСЗО БМ-21 «Град» из района населенного пункта Спартак в сторону населенного пункта Горловка. Всего было выпущено более 20 ракет. Оба населенных пункта находятся под контролем боевиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что целью данной провокации является очередная циничная попытка дискредитации ВС Украины и подтверждение нежелания боевиков ОРДО выполнять Минские договоренности. Попытки подразделений ВС Украины придерживаться режима тишине этой эпохи были сорваны провокациями боевиков.

"Подразделения ВС Украины готовы адекватно реагировать на любые провокации боевиков и способны дать достойный отпор врагу", - подчеркнули в пресс-центре АТО.

СЦКК: Бойовики НЗФ ОРДО застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» Українська сторона СЦКК заявляє, що... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, November 25, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в среду вечером боевики обстреливали Горловку Донецкой области. Провокационный обстрел велся с оккупированного Спартака.