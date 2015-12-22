С начала АТО саперы обезвредили на Донбассе более 26 тысяч взрывных устройств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В частности, за прошедшую неделю инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил обнаружили и обезвредили 207 взрывоопасных устройств.

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Всего с начала проведения антитеррористической операции военные саперы в зоне АТО обезвредили 26 311 мин и самодельных взрывных устройств, разминировали 59 объектов, расчистили 585 километров автомобильных дорог и 17 километров железнодорожных путей.