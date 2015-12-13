Боевики совершили прицельный обстрел позиций сил АТО на подступах к Мариуполю - штаб

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, ночью российско-террористические войска продолжали провоцировать наших защитников на нарушения условий прекращения огня, кое-где применяя и запрещенное вооружение.

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Как отмечается, после полуночи наемники Кремля снова прицельно били из гранатометов по нашим позициям в районе Широкино, что на подступах к Мариуполю.

Кроме того, по данным пресс-центра, неприцельные обстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы около Майорска, что на Артемовском направлении, и неподалеку от временно оккупированного Донецка - в Песках.

«Применили бандиты и запрещенный Минскими договоренностями 120-мм миномет, в районе Зайцево», - подчеркнули в пресс-центре.

Всего в ночь с субботы на воскресенье захватчики более 20 раз нарушали условия прекращения огня.

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«В свою очередь, наши воины неукоснительно придерживаются взятых на себя обязательств по деэскалации конфликта без применения оружия. И открывают ответный огонь только в случае прямой угрозы для их жизни и жизни мирных жителей, используя при этом исключительно незапрещенное вооружение», - подчеркивается в сообщении.