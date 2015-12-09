Прицельный обстрел Широкино и снаряды "Градов" на окраинах Зоряного: За ночь боевики совершили 39 обстрелов

Боевики несколько раз открывали огонь по позициям сил АТО в поселке Пески из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов, а также 120-мм миномету, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

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Кроме того, кремлевские наемники несколько раз вели прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Широкино. Кроме того, там работали и снайперы захватчиков.

Вчера вечером бандиты дважды применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", нанеся неприцельный удар по окрестностям населенного пункта Звездное на Донетчине. Со 120 - и 82-мм минометов били по окрестностям Луганского, Красногоровки, Верхнеторецкого и Зайцевого. Кроме того, в направлении Верхнеторецкого велся огонь из танка.

В общем за ночь боевики совершили 39 обстрелов.