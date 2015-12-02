Боевики атаковали украинских военных в районе Авдеевки - штаб АТО

С 18 часов вчерашнего дня и до утра террористы продолжили вести неприцельные обстрелы украинских позиций на Донецком и Артемовском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в направлении Березового, Новгородского, Опытного, Песков и Марьинки. Из гранатометов – по Луганскому и Зайцевому", - говорится в сообщении.

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5 раз боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Широкиному, Новгородскому и Гранитному. С использованием 82-мм минометов - по самому населенному пункту Гранитное.

Отмечается, что в 19.10 к украинскому опорному пункту в районе Авдеевки в направлении Ясиноватой приблизилась группа террористов в количестве 20 человек, которая начала стрельбу по позициям сил АТО. Украинские военные немедленно открыли огонь в ответ. Бой продолжался около 20 минут, после чего боевики, забрав своих 200-х и 300-х, вынуждены были бежать с поля боя.