СНБО: Боевики ведут неприцельные провокационные обстрелы, ранен один военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Ситуация в зоне АТО остается неизменной - боевики продолжают нарушать режим тишины. К счастью, потерь среди украинских военных нет. Один наш боец был ранены", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПорошенко: Конфликт на Донбассе будет решен исключительно мирным путемОтвечая на вопросы, он отметил, что "общий режим тишины в целом соблюдается, но обстрелы были на уже традиционных направлениях - Донецк, Дебальцево, Луганск".

"Количество обстрелов нам не сообщили. Но эти обстрелы являются сугубо провокационными, неприцельными и интенсивности они не имеют", - отметил Лысенко.