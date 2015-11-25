Миссия ОБСЕ заявляет, что не получила ни от одной из сторон списков отведенного вооружения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что не получила ни от одной стороны инвентаризационных списков отведенного вооружения на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии за 24 ноября, опубликованном сегодня.

В частности сказано, что наблюдатели ОБСЕ продолжают проводить мониторинг отвода и перемещения тяжелого вооружения.

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В этой связи отмечается, что "ни члены «ДНР», ни члены «ЛНР» и еще не предоставили инвентаризационные списки отведенных тяжелых вооружений или информацию о местонахождении определенных мест для постоянного хранения таких вооружений в соответствии с запросом Специальной мониторинговой миссии от 16 октября".

Миссия ОБСЕ утверждает, что "украинское военное руководство также такую информацию еще не предоставило".

Наблюдатели отмечают, что несмотря на это, они еще раз посетили места, которые "находятся за пределами соответствующих линий отвода, и известные наблюдателям как места размещения отведенных тяжелых вооружений, хотя они и не отвечают четким критериям, указанным в сообщении от 16 октября".

Представители наблюдательной миссии заявляют, что посетив места хранения отведенного вооружение Вооруженных сил Украины, они увидели 15 самоходных гаубиц, из которых было семь 152-мм гаубиц 2С3 "Акация" и восемь 122-мм 2С1 "Гвоздика".

Также, миссия видела пятнадцать 100-мм противотанковых пушек МТ12 "Рапира", двенадцать 122-мм ракетных систем залпового огня БМ21 "Град", 26 120-мм минометов 2Б11, три 82-мм минометы БМ38 и 21 гаубицу на буксире (три 122-мм гаубицы Д30 и 18152 мм гаубицы 2А65).

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В других местах на Донбассе за пределами линий, которые связанные с отводом вооружения, инструкторы ОБСЕ наблюдали наличие запрещенного согласно приложению об отводе военной техники калибром до 100 мм вооружения. В частности, в контролируемой боевиками "ЛНР" деревне Круглик на военном полигоне было замечено 20 основных боевых танков Т64.

Наблюдатели зафиксировали движение 14 военных грузовиков (преимущественно "Урал") между контролируемыми боевиками "ДНР" Зугерсом и Шахтерском, которые направлялись в сторону запада, а также движение 15 грузовиков ("Урал" и "КамАЗ"), которые двигались как в сторону Донецкого аэропорта, так и в аэропорту в течение дня. На одном из грузовиков, который направлялся в аэропорт, была установлена 23-мм зенитная установка ЗУ-23.