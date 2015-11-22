Боевики нарушили "режим тишины" возле города Счастье

Вчера боевики впервые за неделю нарушили "режим тишины" возле города Счастье Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник

"Впервые за неделю противник нарушил режим тишины в Счастье. Поздно вечером около часа с правой стороны Северского Донца шел обстрел наших позиций из гранатометов и 82-мм миномета. Дальше по линии фронта вплоть до Светлодарска режим тишины соблюдался образцово", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении двумя "горячими точками" остаются северные окраины Горловки и западные окраины Донецка. Боевые действия ведутся в основном во второй половине дня. Для провокационных обстрелов враг применяет стрелковое оружие и гранатометы. Кроме этого, возле Марьинки и Красногоровки боевики дважды применили 82-мм минометы. Наибольшее число вражеских провокаций зафиксировано в Зайцево, Песках и Марьинке.

На Мариупольском направлении враг проявлял активность возле с. Чермалык, один раз открыв огонь с левого берега Кальмиуса.

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Как отметил Мотузяник, также несколько неспокойнее вчера было в Широкино, где противник осуществил несколько провокаций, применив в частности, 82-мм миномет и гранатометы.