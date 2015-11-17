"ЛНР" и "ДНР" пытаются сорвать мирный процесс и создать очередные провокации с обстрелами - Геращенко
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко заявляет, что представители террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» пытаются сорвать мирный процесс и создать очередные провокации с обстрелами.
Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
«Есть попытки заговорить процесс, отвлечь внимание, создать очередные провокации с обстрелами. На всех группах украинская сторона четко заявила – ситуация безопасности является предпосылкой для решения всех остальных вопросов», - написала Геращенко.
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Она отметила, что, к сожалению, новостей об освобождении пленных на сегодня нет.
«Много вопросов от матерей и родственников, от журналистов и общественности: почему так долго не освобождают ребят. Ответ один - боевики шантажируют Украину заложниками, пытаются использовать их содержание для давления по амнистии», - написала Геращенко.