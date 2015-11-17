"ЛНР" и "ДНР" пытаются сорвать мирный процесс и создать очередные провокации с обстрелами - Геращенко

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Есть попытки заговорить процесс, отвлечь внимание, создать очередные провокации с обстрелами. На всех группах украинская сторона четко заявила – ситуация безопасности является предпосылкой для решения всех остальных вопросов», - написала Геращенко.

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Она отметила, что, к сожалению, новостей об освобождении пленных на сегодня нет.

«Много вопросов от матерей и родственников, от журналистов и общественности: почему так долго не освобождают ребят. Ответ один - боевики шантажируют Украину заложниками, пытаются использовать их содержание для давления по амнистии», - написала Геращенко.