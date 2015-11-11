Ситуация в зоне АТО: Геращенко озвучила ключевую тему следующей встречи контактной группы в Минске

Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Удара».

«К сожалению, в последние недели мы видим ухудшение соблюдения режима прекращения огня. Мы видим множество фактов», - сказала она.

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По словам Геращенко, не менее тревожными являются и последние рапорты мониторинговой миссии ОБСЕ, которая до сих пор не может зафиксировать полного отвода оружия со стороны боевиков.

«Эти тревожные сигналы значительно ухудшают ситуацию по безопасности на востоке. Есть факты обстрела не только гражданского населения, но и факты обстрела контрольно-пропускных пунктов. Это будет ключевой темой в Минске во время Трехсторонней контактной группы и четырех рабочих подгрупп», - подчеркнула депутат.