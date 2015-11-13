Боевики на Донбассе активно скрывают вооружение и ведут радиоэлектронную разведку – ГРУ Минобороны

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 12 ноября противником осуществлено 22 обстрела из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов, из них 20 – в районах Авдеевка, Пески, Старомихайловка, Васильевка, Марьинка (Донецкое направление) и два – Зайцево (Славянское направление).

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«Продолжается информирование ОБСЕ о нарушении противником Минских договоренностей. Представителям Миссии предоставлена информация о наличии в районах Горловка, Старомихайлавка артиллерийских систем противника калибром свыше 100-мм (САУ)», - сообщает ГУР Минобороны.

По данным разведки, действия противника были сосредоточены на усилении передовых подразделений первого эшелона 1 и 2 АК на Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях; поставке вооружения и военной техники и наращивании логистического обеспечения подразделений российской оккупационной группировки войск.

Также враг сосредоточился на сокрытии вооружения и военной техники в запрещенных Минскими договоренностями районах на Новоайдарском, Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях; ведении разведки сил АТО с активным задействованием диверсионных разведывательных групп на Новоайдарском, Славянском, Волновахском и Мариупольском направлениях, разведывательных подразделений бригад первого эшелона и средств радиоэлектронной разведки ВС РФ, а также на подготовке артиллерийских и мотострелковых подразделений 1 и 2 АК.