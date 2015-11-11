За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный - Лысенко

Об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки из-за боевых действий мы потеряли одного нашего воина и еще пятеро были ранены. Военный погиб в поселке Гранитное во время обстрела из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. А в Красногоровке двое бойцов ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.", - отметил спикер.

Ранее спикер АТО Леонид Матюхин заявил о том, что боевики все чаще стали использовать технику переодевания в украинских военных.