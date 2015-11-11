За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный - Лысенко
13:00, 11 ноября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проедення Антитеррористической операции погиб один военнослужащий, пятеро ранены.
REUTERS
Об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки из-за боевых действий мы потеряли одного нашего воина и еще пятеро были ранены. Военный погиб в поселке Гранитное во время обстрела из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. А в Красногоровке двое бойцов ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.", - отметил спикер.
Ранее спикер АТО Леонид Матюхин заявил о том, что боевики все чаще стали использовать технику переодевания в украинских военных.
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