В ОБСЕ рассказали, как живут оставшиеся в оккупированном Дебальцево горожане

Об этом рассказал замглавы Специально мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг, передает Deutche Welle.

Читайте такжеВпервые за время затишья боевики обстреляли городские кварталы Попасной – Тука

"Мы увидели город, все еще сильно разрушенный после конфликта в прошлом году. Также мы заметили, что многие жители покинули его, улицы довольно пустые. Город сильно милитаризован. Мы говорили с жителями, многие из них по-прежнему травмированы после сильнейших боев в окруженном городе, но у людей есть доступ к воде, разные объекты городской инфраструктуры введены в действие, например, полностью восстановлен железнодорожный вокзал. Нельзя говорить о прямом гуманитарном кризисе", - отметил Александр Хаг, комментируя недавний визит наблюдателей в Дебальцево.

В то же время, по его словам, в Дебальцево, как и в других населенных пунктах вдоль линии разграничения, наблюдается нехватка определенных медикаментов в больницах, а также недостаток чистой питьевой воды.

Читайте такжеВ Донецке украинская разведка зафиксировала колонну из 20 танков боевиков

"Магазины, которые смогли посетить наблюдатели СММ, снабжены продуктами, но в Дебальцево и в других населенных пунктах имеется недостаток определенных товаров. Помимо медикаментов, это некоторые виды продуктов, например детское питание", - добавил представитель ОБСЕ.

До недавнего времени международные гуманитарные организации не имели возможности распределять там необходимую помощь.

"СММ старается организовать диалог, чтобы те, кто осуществляет контроль, разрешили распределение подобной помощи", - подытожил Александр Хаг.

Отметим, ранее в ОБСЕ заявили о "чрезвычайной хрупкости" перемирия на Донбассе.