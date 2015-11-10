В ОБСЕ заявили о "чрезвычайной хрупкости" перемирия

Об этом рассказал DW замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"К сожалению, наблюдатели СММ в последние две недели вновь и вновь устанавливали наличие человеческих жертв. Не в результате ДТП или подрыва на минах, а из-за продолжения конфликта, причем с обеих сторон. В последние дни ситуация чуть разрядилась, но тот факт, что люди гибнут, свидетельствует о чрезвычайной хрупкости перемирия", - отметил он.

По словам Хуга, должен быть приложен максимум усилий, чтобы вооружения оставались вдали от линии разграничения.

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Также он подчеркнул, что районы возле линии разграничения буквально нашпигованы минами и неразорвавшимися боеприпасами.

"Местность близ донецкого аэропорта, в Широкино, оба берега реки в Станице Луганской в этом смысле проблематичны. Мы стараемся убедить обе стороны, что заминированные территории следует огородить, а гражданское население обучить, как себя вести в таких условиях. Мы делаем все, чтобы мобилизовать каждую из сторон к разминированию территорий", - отметил замглавы СММ ОБСЕ.