Российские военные под Ростовом массово отказываются ехать на Донбасс, открыто 80 дел - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ на своем сайте.

"Прокуратурой РФ заведено 80 уголовных дел по статье №337 “Самовольное оставление части или места службы” УК РФ в отношении военнослужащих 33 отдельной мотострелковой бригады (Майкоп) 49 Армии Южного военного округа, которые подали рапорты с отказом от командировки в Украину после прохождения специальной подготовки на полигоне “Кадамовский” (Октябрьский район Ростовской области)", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, в связи с фактами неповиновения и отказа выполнять приказы командирами отдельных подразделений 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК, российское оккупационное командование усиливает контроль за его деятельностью.

"31 октября в расположение полка прибыла инспекционная комиссия во главе с командующим 2 АК с целью проверки состояния дел в воинской части. В дальнейшем запланирована работа комиссии в передовых подразделениях 14 батальона территориальной обороны, развернутых в районе Донецкий, где находится командир 6 отдельного мотострелкового полка П.Дремов", - отмечают в управлении разведки.

Как сообщал УНИАН, по информации штаба АТО, боевики на Донбассе оставляют террористические группировки и отказываются продлевать контракты.