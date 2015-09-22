Боевики на Донбассе покидают террористические группировки и отказываются продлевать контракты - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь штаба антитеррористической операции Анатолий Стельмах.

«Среди личного состава незаконных вооруженных формирований практически ежедневно ходят слухи о закрытии проекта «Новороссия». Осознавая тщетность идей, за которые не так давно главари призывали умирать, наемники постепенно покидают действующие группировки... Недавно из 1-го армейского корпуса так называемой «ЛНР» дезертировала часть боевиков. А около 230 наемников 2-го армейского корпуса, которые дислоцируются в Алчевске, отказались продлевать контракт, который заканчивается в октябре-ноябре 2015 года», - сообщил он.

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«Однако незаконные вооруженные формирования продолжили совершать одиночные обстрелы украинских позиций с целью провокаций», – сказал он.

В общем за этот период незаконные вооруженные формирования 7 раз вели прямой огонь по позициям сил АТО.

Стельмах также подчеркнул, что, несмотря на провокации боевиков, украинские военнослужащие оружие не применяли.