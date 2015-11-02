Боевики продолжают проводить радиотехническую и наземную разведку - "ИС"

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" ("ИС"), народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в соцсети.

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"В этой связи отмечается повсеместное уменьшение ДРГ российского спецназа (ГРУ ГШ ВС РФ) и увеличение диверсионных групп из местных боевиков, прошедших соответствующую подготовку», - написал он.

Дмитрий Тымчук также отметил, что на протяжении прошедших выходных российско-террористические войска продолжали вооруженные провокации в зоне АТО. В частности, провокации со стороны боевиков были зафиксированы: на участке в районе Песок, Опытного, в районе севернее Авдеевки, северо-восточнее Гольмовского, а также в районе Старогнатовки, Марьинки, Гранитного и южнее в сторону Чермалыка и Павлополя.