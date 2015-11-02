В Сватово саперы продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Уже уничтожено около 700 боеприпасов", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-центре подчеркнули, что не прекращается работа по восстановлению инфраструктуры Донбасса. На завершающем этапе находится восстановление крыш школ в Мироновском и Луганском. "В Мироновской школе военнослужащие Вооруженных силу вместе с родителями детей и жителями уже завершают замену батарей отопления", - сообщили в пресс-центре.