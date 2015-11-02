В Сватово саперы продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы
07:23, 02 ноября 2015Война
448 0
Ночь в зоне проведения АТО прошла без нарушений Минских договоренностей. В Сватово военные саперы продолжают поиск взрывоопасных предметов внутри склада и уничтожают их.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Уже уничтожено около 700 боеприпасов", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ Сватово саперы завершили очистку внешнего хранилища и начали работу на складе боеприпасов
Также в пресс-центре подчеркнули, что не прекращается работа по восстановлению инфраструктуры Донбасса. На завершающем этапе находится восстановление крыш школ в Мироновском и Луганском. "В Мироновской школе военнослужащие Вооруженных силу вместе с родителями детей и жителями уже завершают замену батарей отопления", - сообщили в пресс-центре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter