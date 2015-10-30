В Сватово пытаются локализовать последствия пожара на складе боеприпасов

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. Также в сообщении отмечается, что вчера вечером недалеко от города Сватово Луганской области, на территории военной части, возле склада, где хранятся боеприпасы, возник пожар.

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"В настоящее время на месте происшествия работает комиссия Генерального штаба ВС Украины, а также представители штаба АТО для выяснения причин и обстоятельств, которые привели к возгоранию и принимаются всенеобходимые меры по локализации последствий пожара", - подчеркнули в пресс-центре.