ВСУ и боевики отводят технику от линии соприкосновения по плану - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

“Все проходит согласно плану, графику. Сегодня начался отвод в трех секторах артиллерийских систем”, - сказал он.

По словам министра, этот этап продлится в течение трех дней, после чего будет заслушан доклад о выполнении работ по отводу вооружения.

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Как сказал Полторак, Минобороны при принятии решений использует как разведданные, так и информацию ОБСЕ. “На сегодняшний день в подавляющем большинстве террористы технику, которая предусматривается договоренностями, отводят. По всему рубежу столкновения задачи по отводу выполняются как нами, так и в большинстве случаев террористическими группировками. Там, где у нас есть вопросы, мы обращаемся к ОБСЕ, они проверяют, принимают соответствующие меры, чтобы они отвели”, - отметил Полторак.

По словам министра, завершение этапа отвода оружия в соответствии с Минскими соглашениями предусмотрено 12 ноября.

Как известно, сегодня, 28 октября, в зоне антитеррористической операции начинается отвод артиллерии калибром до 100 мм.