Два боевика "ДНР" добровольно сдались СБУ (видео)

Один из них был активным участником в сепаратистском движении в Славянске, добровольно вступил в ряды террористов «ДНР», передает пресс-служба СБУ.

С оружием в руках нес службу на блокпостах, занимался сбором разведывательной информации. Впоследствии, разочаровавшись в сепаратистских идеях, уволился из так называемой «армии» фейковой республики.

Другой присоединился к террористической организации «ДНР» летом прошлого года. Нес службу на блокпостах, в частности проверял документы, занимался организацией пропускного режима, осуществлял охрану объектов.

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"Бывшие боевики, узнав о начатой СБ Украины программе «Тебя ждут дома», обратились с заявлениями в правоохранительные органы, признались в совершенных преступлениях и добровольно согласились сотрудничать со следствием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем это может стать поводом для освобождения их от уголовной ответственности и даст возможность им вернуться к мирной жизни.

"Также они призвали других боевиков воспользоваться возможностями программы СБУ и вернуться на подконтрольную Украине территорию", - отметили в СБУ.