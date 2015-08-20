В Славянске задержанный боевик "ДНР" пожалел, что не сдался добровольно - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время оккупации в 2014 году Славянска боевиками 25-летний местный житель был завербован террористом «ДНР» по кличке «Царь». Злоумышленник участвовал в захвате административных зданий органов власти, а также дежурил с оружием на блокпостах.

После освобождения Славянска украинскими подразделениями перебрался в Горловку, где продолжал воевать в составе одной из террористических группировок «ДНР».

Боевик признал противоправность своих действий и выразил сожаление, что не воспользовался программой по возвращению на подконтрольную территорию Украины граждан, которые добровольно отказались от дальнейшего участия в боевых действиях на стороне т.н. «ДНР/ЛНР».

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, СБУ реализует программу возвращения на подконтрольную территорию Украины боевиков так называемых «ДНР/ЛНР». Программа распространяется на лиц, которые: готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины; не участвовали в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях; имеют искреннее желание исправить собственные ошибки честным трудом на благо Украины.

В этом году от ответственности уже освобождены более 60 боевиков, которые добровольно сдались правоохранительным органам.