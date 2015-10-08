Киллера, планировавшего покушение на политбеженца из РФ Богданова, приговорили к 8,5 годам тюрьмы – СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Наемный убийца был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в конце января с.г. Во время задержания он сообщил, что в 2014 году в Белгороде (РФ) был завербован лидером «Оплота» Евгением Жилиным и сотрудниками ФСБ России. По указанию кураторов злоумышленник собирал информацию о перемещении украинских подразделений, а впоследствии получил задание на убийство политбеженца», - отмечается в сообщении.

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Во время проведения обыска у задержанного была изъята снайперская винтовка, из которой он планировал застрелить Богданова, бесшумный пистолет 6п9 и патроны к оружию.

Как сообщалось, летом 2014 года старший лейтенант пограничных войск ФСБ России Илья Богданов перешел на сторону Украины и обвинил президента РФ Владимира Путина в разжигании войны.

В дальнейшем Богданов получил украинское гражданство.