Киллера, планировавшего покушение на политбеженца из РФ Богданова, приговорили к 8,5 годам тюрьмы – СБУ
Киевский районный суд Харькова приговорил к восьми с половиной годам заключения киллера, который должен был совершить убийство бывшего сотрудника ФСБ, гражданина Российской Федерации Ильи Богданова, который попросил политического убежища в Украине, и является бойцом Добровольческого украинского корпуса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Наемный убийца был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в конце января с.г. Во время задержания он сообщил, что в 2014 году в Белгороде (РФ) был завербован лидером «Оплота» Евгением Жилиным и сотрудниками ФСБ России. По указанию кураторов злоумышленник собирал информацию о перемещении украинских подразделений, а впоследствии получил задание на убийство политбеженца», - отмечается в сообщении.
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Во время проведения обыска у задержанного была изъята снайперская винтовка, из которой он планировал застрелить Богданова, бесшумный пистолет 6п9 и патроны к оружию.
Как сообщалось, летом 2014 года старший лейтенант пограничных войск ФСБ России Илья Богданов перешел на сторону Украины и обвинил президента РФ Владимира Путина в разжигании войны.
В дальнейшем Богданов получил украинское гражданство.